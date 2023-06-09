Кулеба: питання членства в НАТО є останньою великою проблемою зовнішньої політики

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
14:21
Угорська президентка: Світ має завадити росії втілити її військові цілі в Україні
-
11:14
Британія ввела нові санкції проти білорусі
-
15:23
Близько 64% респондентів з ЄС бачать в росії конкурента або противника, - опитування
-
09:10
Демченко: Кількість російських військових у білорусі скоротилася до однієї тисячі
-
15:23
В Ірані представили нову ракету, яка начебто "гіперзвукова"
- 14:21
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
16:25
Кубраков: Перші українці вже отримують грошову компенсацію за пошкоджене житло
-
15:23
Швейцарія відхилила схвалення плану підтримки України на понад п’ять мільярдів євро
-
09:10
Васьков: "Зернова ініціатива" працює менше ніж на 20% своєї пропускної спроможності
-
14:20
Україна уклала угоду на 4 роки з Організацією економічного співробітництва та розвитку
-
13:19
Рувін: За попередніми підрахунками, збитки України від агресії росії становлять понад 2 трильйони гривень
- 16:25
-
-
Популярное в рубрике
Как выбрать тип насоса для колодца?08.06.2023 / 01:57В селах и на дачах не везде есть центральное водоснабжение, так что живительную влагу приходится брать из колодцев. Времена ручного ворота с ведром канули в прошлое. Сегодня вопрос решается с помощью насоса, который можно купить в интернет-магазине 220 Volt по адресу https://220volt.com.ua/nasos/nasosi-dlya-vodosnabzheniya/nasosi-dlya-kolodtsev.htm. Но сначала надо выбрать подходящий.Последние новости рубрики
-
Популярное в рубрике
Що таке VPS/VDS сервер і як він може допомогти вашому бізнесу03.06.2023 / 00:48VPS (Virtual Private Server) та VDS (Virtual Dedicated Server) – це віртуальні сервери. VPS розділений між кількома клієнтами та дозволяє заощадити кошти, водночас ресурси можна докуповувати, якщо проєкт зростатиме. VDS корисний для компаній, які не хочуть залежати від «сусідів» – інших клієнтів. Як і VDS-, так і VPS-сервер повністю симулюють роботу окремого фізичного сервера. Водночас віртуальний сервер завжди має гарантований мінімум потужностей, що не змінюється від навантаження на інші сайти на фізичному сервері.Последние новости рубрики
-
16:26
Google запускає в Україні безкоштовний онлайн-курс з кібербезпеки
-
09:10
Center for AI Safety: Розвиток технологій ШІ загрожує зникненням людства
-
20:47
5 особенностей iPhone, о которых вы могли не знать
-
16:37
Для чого потрібне КАСКО та де оформити цей договір
-
16:12
Игровые автоматы и их особенности, которые нужно знать для максимального выигрыша
- 16:26
-
-
-
Популярное в рубрике
В росії вийшов новий "підручник історії" для промивання мізків школярам29.05.2023 / 17:28
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики