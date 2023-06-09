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Кулеба: питання членства в НАТО є останньою великою проблемою зовнішньої політики

10.06.2023 / 10:10
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що питання членства в НАТО є останньою великою проблемою зовнішньої політики, яка, від лютого минулого року, не зрушила з місця, але на саміті у Вільнюсі це має змінитися.

"Я хочу, щоб у Вільнюсі союзники поховали Бухарестське рішення 2008 року і знайшли, "народили" нове рішення, яке спростить і прискорить шлях України до членства в НАТО. Ми зараз день і ніч працюємо над цим. Президент говорить, я говорю - ця тема потребує дуже великої кількості розмов, оскільки потрібно "перебудовувати" мозок наших партнерів. На жаль. Членство в НАТО, хочу, щоб усі розуміли ціну питання, - це остання велика проблема зовнішньої політики України, яка від лютого минулого року не зрушила з місця", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Глава МЗС наголосив, що Україні вдалося "зрушити з місця всі теми", зокрема членство в ЄС, озброєння, реформи, відносини з Африкою та іншими регіонами світу.

"Ми підняли цілину всю, залишився один гектар не піднятим - членство в НАТО. І ми повинні у Вільнюсі підняти цю цілину", - заявив Кулеба.

НАТО, Кулеба
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