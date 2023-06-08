Близько 64% респондентів з ЄС бачать в росії конкурента або противника, - опитування

Про це в середу, 7 червня, повідомляє The Guardian з посиланням на результати опитування, що провела Європейська Рада з міжнародних відносин (ECFR) у кількох країнах.

Переважна більшість респондентів виступає за те, щоб ЄС зміцнював свій оборонний потенціал, а не покладався на США. Багато європейців також розглядають Китай як партнера, а не конкурента.

Близько 64% респондентів із 11 країн-членів ЄС, які брали участь в опитуванні, заявили, що бачать в росії конкурента (9%) або противника (55%). Це в два рази більше, ніж за результатами такого ж опитування в 2021 році.

Частка людей, які "різко негативно" ставляться до росії, варіювалася в залежності від країни: від 74% у Данії, 71% у Польщі, 70% у Швеції, 67% у Нідерландах і 62% в Німеччині до 37% у Італії та всього 17% у Болгарії.

Крім того, 39% угорців і 65% болгар бачать в росії союзника або потрібного партнера.

Майже половина (48%) європейців вважає, що їхня країна повинна мати лише "обмежені" відносини з росією, якщо війна закінчиться мирною угодою, наприклад, шляхом торгівлі тільки в певних галузях.

Знову спостерігався широкий розкид думок від країни до країни: Польща (39%) найбільше виступала за припинення всіх зв'язків з росією. Однак Німеччина (26%), Угорщина (32%), Австрія (36%) і Болгарія (51%) продемонстрували тверду підтримку повного післявоєнного співробітництва з Росією.

У звіті йдеться, що США в значній мірі відновили свою репутацію друга і партнера ЄС із часу попереднього опитування, коли у відповідях чітко простежувалося президентство Дональда Трампа. У 2021 році жодна країна не розглядала Вашингтон як союзника, який "поділяє європейські інтереси та цінності". Цього року так вважають 32% в 11 країнах, від 55% у Данії до 13% у Болгарії, у той час як 43% вважають США необхідним партнером.

Серед європейців існує тривожне сподівання щодо можливого переобрання Трампа: 56% заявили, що це послабить відносини зі США. Це призвело до сильної підтримки більшістю (74%) ідеї про те, що ЄС повинен дбати про свій власний захист, а не покладатися на США в питаннях безпеки.

Більшість із 62% опитаних у всіх 11 країнах також заявили, що їхня країна не повинна втручатися в будь-який тайванський конфлікт.

У звіті йдеться, що небагато європейців "ішли в ногу" із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка закликала блок переглянути відносини з Пекіном і скласти "ясну картину ризиків". Зокрема, тільки кожен п'ятий європеєць вважає, що торговельні та інвестиційні відносини Європи з Китаєм пов'язані з більшим ризиком, ніж з вигодою. При цьому велика кількість (в середньому 43%) заявили, що вважають Пекін необхідним партнером і не погодяться на введення санкцій.

Однак, попри те, що 70% європейців визнали Китай і росію партнерами на світовій арені, бажання розірвати стосунки з Пекіном було незначним.

Багато європейців вважають імовірні поставки китайської зброї в росію чіткою "червоною лінією": у середньому 41% опитаних сказали, що це змусить їх підтримати санкції проти Пекіна, навіть якщо це завдасть шкоди західній економіці.

Нагадаємо, число казахів, які вважають, що росія може вторгнутися до їхньої країни, подвоїлося за останні пів року.