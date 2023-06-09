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Британія ввела нові санкції проти білорусі

09.06.2023 / 11:14
У рамках нових санкцій проти білорусі Британія ввела обмеження на експорт, а також спробувала закрити лазівки для обходження санкцій росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Британія забороняє імпорт золота, цементу, деревини та каучуку до країни з білорусі, які є джерелами доходу для режиму лукашенка.

Країна також блокує експорт до білорусі з Британії банкнот і обладнання, а також товарів, технологій і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї.

Окрім того, онлайн-заходи країни дають уряду можливість перешкоджати білоруським медіакомпаніям поширювати пропаганду у Британії. Це означає, що компанії медіа та інтернет-провайдери обмежуватимуть доступ до веб-сайтів білоруських ЗМІ, які потрапили під санкції, як це вже відбувається з російськими організаціями.

Британія також розширила критерії щодо застосування санкцій. Це дасть змогу застосовувати обмеження до ширшого кола людей, які підтримують режим лукашенка. Тобто є підстави, якщо це доцільно, вводити санкції проти близьких родичів тих, хто вже потрапив під обмеження.

Крім того, заходи в цьому пакеті спрямовані на придушення можливості обходити санкції. Так, до білорусі застосовують такі ж обмеження, як і до росії, щоб закрити лазівки та розв'язати проблему обходу санкцій.

Це включає в себе обмеження коштів, які білорусь може залучити, шляхом подальшого обмеження білоруського доступу до фінансових ринків Британії та запобігання імпорту товарів, таких як золото, яке могло походити з росії.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що підтримка України залишатиметься рішучою стільки, скільки буде потрібно, і Сполучене Королівство без вагань запровадить подальші заходи проти тих, хто підтримує війну, яку розв'язав російський диктатор володимир путін.

Санкції Британії проти Білорусі

Минулого року Британія ввела значні санкції проти білорусі, включно із забороною імпорту та експорту товарів на суму близько 60 млн фунтів стерлінгів. Це стосувалося товарів нафтопереробної промисловості, передових технологічних компонентів, предметів розкоші та імпорт до Британії білоруського чавуну та сталі.

Британія також вводила санкції проти людей і компанії, які брали участь, підтримували або сприяли утиску основних прав і свобод людини в білорусі. Це включає санкції проти понад 100 осіб та організацій, наприклад, заморожування активів великих білоруських державних підприємств, які є значними джерелами доходу та іноземної валюти для режиму лукашенка.

Британія, санкції
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