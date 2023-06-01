Що таке VPS/VDS сервер і як він може допомогти вашому бізнесу

VPS (Virtual Private Server) та VDS (Virtual Dedicated Server) – це віртуальні сервери. VPS розділений між кількома клієнтами та дозволяє заощадити кошти, водночас ресурси можна докуповувати, якщо проєкт зростатиме. VDS корисний для компаній, які не хочуть залежати від «сусідів» – інших клієнтів. Як і VDS-, так і VPS-сервер повністю симулюють роботу окремого фізичного сервера. Водночас віртуальний сервер завжди має гарантований мінімум потужностей, що не змінюється від навантаження на інші сайти на фізичному сервері.

Які переваги надає використання VPS/VDS сервера для бізнесу

Використання VPS/VDS сервера надає низку переваг для бізнесу:

велика гнучкість та контроль над вашим сервером;

економія коштів, якщо порівнювати з підтримкою власного фізсервера;

високий рівень надійності та безпеки;

просте масштабування за необхідності.

Які види серверів існують

VPS-сервери відрізняються за типом віртуалізації – технологією, за допомогою якої фізичний сервер розподіляє ресурси між віртуальними. Провайдери зазвичай пропонують такі типи:

Віртуалізація на рівні ОС. VPS-сервери запускаються на основі операційної системи фізичного сервера. За умови використання такого сервера ви не маєте можливості самостійно обирати операційну систему, оскільки вибір обмежений наявними версіями. Паравіртуалізація. У такого VPS-сервера ОС має власне ядро, але його можливості обмежені. Ви не зможете встановити будь-яку операційну систему, але матимете більший вибір. Повна віртуалізація. На такий сервер можна встановити будь-яке програмне забезпечення, яке підтримує ОС.

Які є можливі ризики та обмеження використання VPS/VDS сервера та як їх уникнути

Існують деякі потенційні ризики використання VPS- та VDS-сервера, але їх можна уникнути. Ось кілька найбільш поширених та способи їх запобігання:

Ризик злому або несанкціонованого доступу. Щоб уникнути цього, рекомендується встановити надійні паролі, а також вчасно оновлювати програмне забезпечення.

Відмова обладнання. Для зменшення цього ризику варто орендувати VDS-сервер або ж VPS у провайдера, який має надійне обладнання та забезпечує високу доступність, наприклад, як у компанії Ланет БІЗНЕС. Також рекомендується зробити резервну копію важливих даних.

Загалом попри певні ризики, використання віртуальних серверів дозволяє підприємствам отримати гнучкість, ефективність та надійність, що необхідні для успішної роботи в онлайн-середовищі.