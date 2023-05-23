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Юсов назвав головну мету створення російських пвк у Криму

25.05.2023 / 10:12
Головна мета приватних військових компаній (пвк) в тимчасово окупованому Криму - захист VIP-персон із числа російських загарбників, їхнього майна, родин і швидкий виїзд із території півострова.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає Укрінформ.

“Створення і функціонування подібних міні-приватних військових компаній на території окупованого Криму та інших напрямках - це підготовка до можливого сценарію швидкої евакуації. Головна мета, зокрема й цих компаній, захист певних VIP-персон, їхнього майна, родин і швидкий виїзд із території Криму. Це евакуаційний корпус. Якихось серйозних заходів і складнощів для українських Сил безпеки і оборони ці міні-пвк, безумовно, не становлять”, - сказав Юсов.

Він також підтвердив, що евакуація загарбників із Криму вже деякий час триває, і зауважив, що «впевненості в російській армії в загарбників точно немає».

Юсов
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