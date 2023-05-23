Скібіцький: Україна має умовний список росіян, яких бажає ліквідувати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького Welt.

У нього запитали, чи намагається Україна ліквідувати путіна.

"Він помічає, що ми все ближче до нього наближаємося, але, може, він теж боїться бути вбитим своїми. Багато людей у росії все ще підтримують цю "спецоперацію", але завдяки соцмережам і перевірці телефонів ми знаємо, що зараз так багато росіян загинуло, що це лякає людей", - відповів він.

Окрім того, Скібіцький зазначив, що Україна намагається вбити засновника пвк "вагнера" євгена пригожина.

У нього також запитали, хто очолює список людей, яких Україна хоче ліквідувати.

"путін, тому що він координує і вирішує, що відбувається. Але зрештою кожному доведеться відповісти за свої дії. Начальник генштабу валерій герасимов і міністр оборони сергій шойгу спланували атаку і тепер не можуть повернутися назад", - сказав представник ГУР.

Скібіцький також згадав про так званого лідера Чечні рамзана кадирова. Так, у перші місяці повномасштабної війни він "був всюди", але зараз, за словами представника ГУР, він зрозумів, що стратегічно путінський режим уже програв.

В умовному списку також значиться командувач російським вторгненням сергій суровікін і російські командири, які заходили в Україну, думаючи, що вони будуть на параді.

У нього запитали, де проходить межа цього списку - чи розглядається можливість ліквідації цивільних, як олігархів чи пропагандистів.

"Ми воюємо і це наші вороги. Якщо важлива фігура виробляє та фінансує для них зброю, то її ліквідація врятувала б життя багатьом мирним жителям... Згідно з міжнародними конвенціями, це є законною ціллю", - сказав представник української розвідки.

Нагадаємо, раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що путін є цілком законною ціллю для України. Український розвідник вважає теоретично можливою ліквідацію диктатора, але не бачить в цьому доцільності. Тому Україна наразі не вдається до спроб його знищення.