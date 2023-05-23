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Скібіцький: Україна має умовний список росіян, яких бажає ліквідувати

25.05.2023 / 11:14
Україна має умовний список людей, яких бажає ліквідувати. Його очолює російський диктатор володимир путін. Окрім нього туди входить засновник пвк "вагнера" євген пригожин, міністр оборони рф сергій шойгу та інші відповідальні за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького Welt.

У нього запитали, чи намагається Україна ліквідувати путіна.

"Він помічає, що ми все ближче до нього наближаємося, але, може, він теж боїться бути вбитим своїми. Багато людей у росії все ще підтримують цю "спецоперацію", але завдяки соцмережам і перевірці телефонів ми знаємо, що зараз так багато росіян загинуло, що це лякає людей", - відповів він.

Окрім того, Скібіцький зазначив, що Україна намагається вбити засновника пвк "вагнера" євгена пригожина.

У нього також запитали, хто очолює список людей, яких Україна хоче ліквідувати.

"путін, тому що він координує і вирішує, що відбувається. Але зрештою кожному доведеться відповісти за свої дії. Начальник генштабу валерій герасимов і міністр оборони сергій шойгу спланували атаку і тепер не можуть повернутися назад", - сказав представник ГУР.

Скібіцький також згадав про так званого лідера Чечні рамзана кадирова. Так, у перші місяці повномасштабної війни він "був всюди", але зараз, за словами представника ГУР, він зрозумів, що стратегічно путінський режим уже програв.

В умовному списку також значиться командувач російським вторгненням сергій суровікін і російські командири, які заходили в Україну, думаючи, що вони будуть на параді.

У нього запитали, де проходить межа цього списку - чи розглядається можливість ліквідації цивільних, як олігархів чи пропагандистів.

"Ми воюємо і це наші вороги. Якщо важлива фігура виробляє та фінансує для них зброю, то її ліквідація врятувала б життя багатьом мирним жителям... Згідно з міжнародними конвенціями, це є законною ціллю", - сказав представник української розвідки.

Нагадаємо, раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що путін є цілком законною ціллю для України. Український розвідник вважає теоретично можливою ліквідацію диктатора, але не бачить в цьому доцільності. Тому Україна наразі не вдається до спроб його знищення.

Скібіцький
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