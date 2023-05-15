Буданов: окупанти вибудували правильну і потужну оборону

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Він (наступальний потенціал - ІФ-У) абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції", - сказав він в інтерв'ю програмі "Різні люди".

За словами Буданова, угруповання, яке безпосередньо задіяне в проведенні воєнних дій на території України, - приблизно 370 000 воєнного компоненту, більше ніж 20 000 військ Нацгвардії і приблизно 7 000 сукупно різних видів воєнізованих формувань.