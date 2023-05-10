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Зеленський: Іноземним країнам слід утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі з Україною без відповідних консультацій

10.05.2023 / 16:26
Країнам-сусідам України та державам Європейського Союзу слід утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі з нею без відповідних консультацій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ми обговорили (з президенткою Єврокомісії, – ред.) ситуацію щодо експорту нашої аграрної продукції. У нас є спільна згода щодо нашого українського внеску у глобальну продовольчу безпеку… На жаль, ми зіткнулися з проблемами в тому, в чому й надалі мали б бути сильні прояви солідарності… Жорстокі під час війни протекціоністські заходи (щодо торгівлі, – ред.) наших сусідів не можуть не розчаровувати", – висловився Зеленський.

За його словами, обмеження українського експорту наразі неприпустимі, адже вони посилюють можливості агресора. Тому президент запропонував створити консультативну групу із сусідніми країнами та державами ЄС з метою моніторингу проблемних питань у сфері торгівлі.

"Ми пропонуємо заснувати консультативну групу для моніторингу відповідних проблемних питань та утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною", – сказав він.

Також Зеленський зазначив, що очікує від Європейського Союзу сильних рішень та якнайшвидшого зняття всіх торговельних обмежень.

Своєю чергою очільниця Єврокомісії підтвердила перспективу створення консультативної групи щодо експорту продукції з України, зокрема, українського зерна.

"Тема зерна – це складна ситуація. І нам потрібно шукати, як її вирішити. Пріоритетом є зараз те, щоб транзит зерна йшов зараз безперешкодно за найнижчою можливою ціною з України до ЄС. І це потребує тісної співпраці всіх зацікавлених сторін, тому ми створимо спільну координаційну платформу, у рамках якої забезпечимо наші елементи солідарності повним функціонуванням", – сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, кілька країн ЄС спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Зеленський
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