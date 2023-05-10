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Шуляк: Від податку на нерухомість звільняються особи, житло яких пошкоджене або знищене

10.05.2023 / 11:13
Шуляк: Від податку на нерухомість звільняються особи, житло яких пошкоджене або знищене
Президент підписав ухвалений парламентом законопроект №7632, який звільняє від податків на майно, знищене внаслідок бойових дій, та заміновані земельні ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Від податку на нерухомість звільняються особи, нерухоме майно яких пошкоджене або знищене. Обов’язкова умова - усі дані про об’єкт мають міститися в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, адже саме там акумулюється вся верифікована інформація про руйнування", - зазначила Шуляк.

За її словами, законом передбачені різні механізми та умови, залежно від ступеня та часу пошкоджень. Зокрема повністю знищену або значно пошкоджену нерухомість не будуть оподатковувати починаючи з 2021 року, для юридичних осіб – з 2022 року.

"Нерухомість із незначними пошкодженнями, придатну до проживання чи використання, також можуть звільняти від оподаткування. Таке рішення приймають сільські, селищні, міські ради, військові адміністрації або військово-цивільні адміністрації", - пояснила очільниця партії.

Вона додала, що українських фермерів, які постраждали від воєнних дій та окупації частини територій, також звільнять від плати за землю.

"Якщо земельна ділянка знаходиться на окупованих територіях або на територіях активних бойових дій, фізичні особи не сплачують плату за землю за увесь 2022 рік, а юридичні особи - з 1 березня і до кінця 2022 року", - наголосила Шуляк.

Також єдиний податок 4 групи не сплачується з 1 березня 2022 року за земельні ділянки, розташовані на територіях бойових дій або окупованих територіях.

Крім того, власники та користувачі землі на деокупованих територіях, які забруднені вибухонебезпечними предметами, звільняються від нарахування плати за землю, єдиного податку 4 групи, екологічного податку, а також орендної плати за такі земельні ділянки. Рішення про це можуть ухвалювати місцеві ради, військові/військово-цивільні адміністрації на підставі заяви від платника податків, а відомості про заміновані землі мають бути внесені до Державного земельного кадастру.

"Разом із законом про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житлом – це ще одна законодавча ініціатива, спрямована на відновлення справедливості та подолання наслідків війни", - підсумувала Шуляк.

Шуляк, податок, нерухомість
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