пвк вагнер вербує найманців через російську соцмережу вконтакте

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Defense Express: В Європі почалися міжнародні військові навчання Defender 23
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США піддають танки Abrams, які поставлять Україні, модифікації
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Мультимодальні перевезення — види та особливості їх організації20.04.2023 / 21:35Последние новости рубрики
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ЄК: Нові санкції проти росії спрямовані перекриття шляхів обходу вже існуючих обмежень
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Кулеба: Надання Україні F-16 також допоможе відновити глобальну продовольчу безпеку
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Приходько: В Україні необхідно провести судову реформу і створити ефективний механізм захисту прав інвесторів
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В Україні продовжують зростати ціни на білокачанну капусту
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Топ-5 материалов для ножек столов, их преимущества и недостатки06.05.2023 / 23:42Последние новости рубрики
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5 особенностей iPhone, о которых вы могли не знать28.04.2023 / 20:47
Для чого потрібне КАСКО та де оформити цей договір22.04.2023 / 16:37Страхування автомобіля буває обов’язковим і добровільним. До першого різновиду відноситься ОСЦПВ, яке покриває відповідальність водія перед третіми особами. Щоб розраховувати на відшкодування власних збитків внаслідок певних подій, потрібна страховка автомобіля КАСКО. Оформити її можна на сайті страхової компанії «ПЗУ Україна»: https://www.pzu.com.ua/individual/avto/kasko.html.Последние новости рубрики
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У річницю повного звільнення Київщини у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»03.04.2023 / 15:34Последние новости рубрики
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