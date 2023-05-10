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пвк вагнер вербує найманців через російську соцмережу вконтакте

09.05.2023 / 15:25
пвк вагнер вербує найманців через російську соцмережу вконтакте. Кампанія поповнює свої лави торговцями наркотиками, громадянами, що ховаються від поліції, і людьми з нацистськими тату.

Про це йде мова розслідуванні видання Настоящее Время під назвою Система.

"Непогашена судимість за збут наркотиків, татуювання зі свастикою, перебування в розшуку за розбій - усе це не стане перешкодою для тих, хто захоче підписати контракт із пвк вагнер та вирушити на війну в Україну", - зазначається у відеоматеріалі.

Журналісти поспілкувалися зі співробітниками кол-центру вагнера.

Віртуальні центри вербування є в багатьох регіонах рф, в окупованих територіях України - в Криму і на Донбасі.

Журналісти під різними легендами спробували завербуватися в пвк і виявили, що "оркестр" беруть і людей із такою непогашеною судимістю, і людей, що ховаються від поліції, і агресивних футбольних уболвальників з татуюваннями нацистської свастики.

Вербувальники зізналися під час спілкування з "охочими" поповнити лави пвк, що "армія пригожина" в Україні зазнає великих втрат.

Система
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