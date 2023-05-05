Буданов: В рф багато сил, які хочуть усунути ватажка пвк “вагнер”

Про це пише УНН.

Кирило Буданов порівняв ворожих бойовиків-найманців так званих “пвк” з солдатами регулярної армії агресора, заявивши, що “вагнерівці” мають значно кращу підготовку. При цьому ватажок пвк “вагнер” пригожин використовує величезні втрати своїх найманців у війні задля ведення політичної кампанії.

“Його політичне майбутнє безпосередньо пов’язане з його фізичним виживанням, тому що в рф занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці — це питання життя і смерті”, — розповів Кирило Буданов.

Відповідаючи на запитання журналіста про нібито причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних апологетів війни проти України, Кирило Буданов відмовився підтверджувати чи спростовувати цю інформацію:

“Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України”, — підкреслив керівник ГУР.

Серед іншого, Кирило Буданов визнав, що російська федерація вміє діяти в інформаційному просторі, тому навіть уявну ракетну атаку на кремль московити показуватимуть як “перемогу”, стверджуючи, мовляв, у такий спосіб запобігли найбільшій катастрофі в історії людства.

“Звучить як жарт, але росіяни сприймають такі дурниці” — пояснив генерал-майор Кирило Буданов.