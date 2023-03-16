В Україні російські сили вбивали мирних жителів та не вжили заходів для захисту населення, - звіт ООН

Про це йдеться в опублікованому звіті з розслідування російської агресії, підтриманого ООН.

Про це повідомляє The Guardian.

російські сили вдалися до тортур, вбивали мирних жителів та не вжили заходів для захисту українського населення, заявила Незалежна міжнародна слідча комісія щодо України, слідчий орган за мандатом ООН, пише видання.

Комісія назвала потенційними злочинами проти людяності неодноразові атаки по українській інфраструктурі, що залишили сотні тисяч громадян без тепла та електроенергії в найхолодніші місяці року.

"У доповіді також описувалося «систематичне і поширене» застосування тортур у багатьох регіонах, що перебували під російською окупацією, а також були наведені подробиці методів тортур, що застосовувалися в російських слідчих ізоляторах, де жертви піддавалися ураженню електричним струмом військовим телефоном – лікуванням, відомим як "дзвінок путіну" – або підвішувалися до стелі в "позі папуги", – сказано у повідомленні.

Звіт заснований на більш ніж 500 інтерв'ю, а також супутникових знімках і візитах до місць ув'язнення і місць поховань жертв російської агресії. Видання зазначає, що звіт за результатами розслідування є безпрецедентним засудженням країни - члена Ради Безпеки ООН.