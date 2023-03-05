Резніков: Для забезпечення просування ЗСУ Україні потрібно по 250 тисяч снарядів щомісяця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

У листі до колег у 27 країнах-членах Європейського союзу Резніков зазначив, що ЗСУ випускають лише п'яту частину необхідної кількості снарядів через брак боєприпасів. В середньому це становить 110 тисяч снарядів калібру 155 мм, тоді як Росія використовує в чотири рази більше.

Резніков заявив, що для успішного виконання бойових завдань мінімальна потреба становить не менше 60% від повного боєкомплекту, а саме 356 400 снарядів на місяць.