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Марченко: На початок березня в Україні зберігається «курсова рівновага»

27.02.2023 / 16:26
На кінець лютого і початок березня в Україні зберігається «курсова рівновага». Готівковий курс долара продовжить утримуватися на рівні в 39,5-40,5 грн.

Про це заявив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко.

Про це пише Главком з посиланням на Обозреватель.

Марченко розповів, що стабільність на валютному ринку триватиме, а вартість долара кардинально не зміниться.

«Із початку року валютний ринок у здоровому сенсі жвавий, про це свідчать помірні курсові коливання в обмінних пунктах. Водночас, за всіма ознаками, протягом наступного тижня збережеться «курсова рівновага». Зараз немає вагомих підстав ані для різкого зміцнення гривні, ані для її падіння», – сказав Марченко.

За словами банкіра, зміцнення гривні у доларах в лютому можливе завдяки кільком факторам. Серед них – помірні темпи інфляції та збалансований бюджет.

Зокрема, збалансувати бюджет вдалося завдяки міжнародній фінансовій підтримці. Україна отримала 3 млрд євро від ЄС і 1 млрд доларів грантової допомоги від США.

«Однак у такої тенденції також є економічно обумовлені межі: верхня планка курсу втримається на рівні 40,5 грн/долар, а нижня – на рівні 39,5 грн/долар. Це сьогодні коридор «міцної» гривні», – пояснив експерт.

Марченко переконаний, що підстав для стрибків курсу валют в Україні на сьогодні немає.

«Із 27 лютого по 5 березня, попри можливі незначні курсові коливання на готівковому ринку в межах 0,5 грн/долар, курс залишатиметься на рівні 39,5-40,5 грн», – прогнозує банкір.

курс, долар, Марченко
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