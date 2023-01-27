Окупанти зачиняють Кримський міст

Про це пише проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ще кілька днів знадобиться, щоб опустити проліт у проєктне положення. На цьому основну частину відновлювальних робіт буде завершено. Фінальний етап робіт полягатиме в облаштуванні деформаційних швів, а також дренажу для відведення води», – написав він.

За словами Хуснулліна, 26 січня робітники закінчили насувку третього прольоту. Дорожникам належить укласти два шари асфальтобетону, відновити інженерні системи, освітлення та бар’єрну огорожу, додав чиновник.