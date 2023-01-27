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Окупанти зачиняють Кримський міст

27.01.2023 / 13:02
Кримський міст перекриють для руху транспорту. Як повідомив російський віцепрем’єр Марат Хуснуллін, робітники встановлюватимуть насувку четвертого прольоту ліворуч від автомобільної частини.

Про це пише проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ще кілька днів знадобиться, щоб опустити проліт у проєктне положення. На цьому основну частину відновлювальних робіт буде завершено. Фінальний етап робіт полягатиме в облаштуванні деформаційних швів, а також дренажу для відведення води», – написав він.

За словами Хуснулліна, 26 січня робітники закінчили насувку третього прольоту. Дорожникам належить укласти два шари асфальтобетону, відновити інженерні системи, освітлення та бар’єрну огорожу, додав чиновник.

Хуснуллін
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