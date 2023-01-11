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Тіммерманс: Україна має те, що потрібно, аби стати лідером сучасної зеленої енергетики

10.01.2023 / 09:06
Віцепрезидент Європейської комісії з питань зеленого курсу Франс Тіммерманс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва.

Як передає Радіо Свобода, про це він повідомив 9 січня у своєму твітері.

«Україна має те, що потрібно, аби стати лідером сучасної зеленої енергетики. Вона має величезний потенціал для (видобутку енергії – ред.) із сонця, вітру, водню та біометану», – заявив представник Єврокомісії.

Тіммерманс висловив переконання, що Україна «має вийти з цієї війни переможницею».

«Україні б’ються не лише за себе, вони б’ються за свободу, демократію та верховенство права. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться», – додав він.

Зеленський також прокоментував зустріч, зазначивши, що сторони обговорили стан української енергетичної системи

«Під час відбудови Україна робитиме акцент на реалізації зелених проектів і готова стати одним із європейських хабів сучасної зеленої енергетики», – додав він.

Тіммерманс
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