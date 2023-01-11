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В Україні обчислення середньої заробітної платні для розрахунку виплат за соцстрахуванням буде проходити по-новому

10.01.2023 / 17:30
В Україні обчислення середньої заробітної платні для розрахунку виплат за соцстрахуванням буде проходити по-новому
1 січня набула чинності постанова уряду «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою змінюється порядок обчислення середньої заробітної платні для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Про це пише Судово-юридична газета.

Згідно з документом, зокрема передбачається, що  період призупинення дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України визначається як поважна причина і виключається з розрахункового періоду під час обчислення виплат за страхуванням на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Таке рішення уряду дозволяє уникнути зменшення розмірів допомог по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, по безробіттю тощо працівникам, з якими під час військової агресії РФ було призупинено дію трудового договору.

Також згідно з документом, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї), допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць, що виплачується працівникам та гіг-спеціалістам резидентів Дія Сіті, не повинна перевищувати розміру заробітної плати (доходу) таких осіб, з якого фактично сплачено страхові внески (єдиний внесок).

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