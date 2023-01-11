Кабмін схвалив залучення фінансової допомоги від ЄС

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, пише УНН.

«Схвалено залучення позики від Європейського Союзу відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної Угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника, та Європейським Союзом як Кредитором (щодо Інструменту надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога +) на суму до 18 мільярдів євро)», - написав Мельничук.