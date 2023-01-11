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Кабмін схвалив залучення фінансової допомоги від ЄС

11.01.2023 / 11:46
Кабмін схвалив залучення фінансової допомоги від ЄС
Кабінет міністрів України схвалив залучення макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на 2023 рік на суму до 18 мільярдів євро.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, пише УНН.

«Схвалено залучення позики від Європейського Союзу відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної Угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника, та Європейським Союзом як Кредитором (щодо Інструменту надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога +) на суму до 18 мільярдів євро)», - написав Мельничук.

Мельничук
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