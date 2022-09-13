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Алла Барановская: Было много людей, которые наживались на войне, поэтому мы создали свой благотворительный фонд «Дорога мира»

13.09.2022 / 17:37
Алла Барановская: Было много людей, которые наживались на войне, поэтому мы создали свой благотворительный фонд «Дорога мира»
С начала войны в Украину ввозили бронежилеты чемоданами.

Об этом в откровенном интервью о благотворительности изданию «КП Украина» рассказала владелица салонов красоты, меценат и блогер Алла Барановская. 

Она напомнила, что начала заниматься благотворительностью задолго до начала полномасштабного вторжения, с тех самых дней, когда начала жить самостоятельно в Киеве, переехав от войны в 2014-м.

«К благотворительности меня привел мой муж (народный депутат, замглавы фракции «Слуга Народа» Николай Тищенко. – Ред.). Я видела десятки его благотворительных проектов. Видела воинов, которым нужны протезы, видела детей без родителей, я не смогла быть в стороне и начала вести свои проекты. В основном, они были направлены на помощь детям с онкозаболеваниями, СМА, мы помогали семьям переселенцам из Донецка, которые убегали от войны», - рассказала Алла Барановская. 

Тищенко

Она отметила, что с началом вторжения России начались первые проблемы с ввозом военной амуниции: 

«Как наладить логистику, получить разрешение на закупку нужных для армии вещей. Было много мошенников, которые просто воровали на войне. Я поняла, что у меня нет времени разбираться с другими фондами, поэтому решила заниматься этим сама». 

Алла Барановская обратила внимание на то, что их с мужем фонд «Дорога мира» привозил в Украину большие партии жилетов, но только спустя пару месяцев после начала войны, потому что до этого найти жилеты и ввезти их в Украину – был настоящий квест. 

«Мы с девочками грузили по 15 чемоданов (в один можно вместить 4-6 плит и отдельно жилетки) и так делали по несколько ходок поездами в Киев. Конечно, уже после мы создали логистический центр, нашли машины, водителей, а в первые недели каждый тащил жилеты для защитников как мог», - вспоминает Алла Барановская.

Тищенко

Она также рассказала, что начала свою работу в их с мужем фонде «Дорога мира» и возглавила международный проект Charity dinners, который получил поддержку МИД Украины. 

«За лето нам удалось собрать на трех благотворительных ужинах и привезти из Европы для ВСУ почти 15 миллионов гривен. Считаю, это неплохой результат. Фонд «Дорога мира» основал мой муж Николай Тищенко. Проект Сharity dinners родился в телефонном разговоре с мужем. Была идея создать международный проект для помощи Украины. Международный для того, чтобы деньги искать не внутри страны. Муж позвонил своей коллеге по «МастерШеф» Оле Мартыновской, и мы начали обсуждать, как это все сделать возможным, находясь в разных уголках мира», - уточнила Алла Барановская. 

Тищенко

Она считает, что идея создания фонда – общая, только каждый в ней четко отвечает за своё. 

«На мне были все оргвопросы, на Николае – поддержка проекта внутри страны и за ее пределами. У него есть связи, и они нам в волонтерском штабе очень помогают. Оля взяла на себя кулинарное направление. Я собрала свою команду из проектов, которые делала до войны. Меня поддержала моя самая близкая подруга и мой партнер по другим проектам Алиса Хомер. Так мы «поставили на ноги» проект Charity dinners. Потом нас поддержал украинский МИД, потому что в рамках Сharity dinners наша цель – открыть Украину для иностранцев», - резюмировала бизнес-вумен.

 

Тищенко

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