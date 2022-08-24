Фонд Предстоятеля УПЦ передав гуманітарну допомогу у Святогірську лавру

Благодійний фонд Предстоятеля УПЦ «Мир вам» передав до Святогірської лаври 3 тонни гуманітарної допомоги.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія було передано продукти, дизельне паливо, побутову хімію та предмети першої необхідності.

До обителі, що знаходиться в епіцентрі військових дій, гуманітарну допомогу доправили співробітники Синодального відділу УПЦ із соціально-гуманітарних питань.

Намісник лаври митрополит Святогірський Арсеній від імені братії та біженців передав подяку Предстоятелю УПЦ за допомогу, зазначивши, що до цього монастир кілька тижнів не отримував гуманітарної допомоги через відсутність коридорів.

У Святогірській лаврі нині ховаються від війни близько 400 біженців, з них 44 дитини.