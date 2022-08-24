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Священник УПЦ пояснив, як відрізнити нужденного від шахрая

23.08.2022 / 16:15
Священник УПЦ пояснив, як відрізнити нужденного від шахрая
Источник: Центр інформації УПЦ
Необхідно вибірково визначати, кому справді допомагати

Визначити, чи справді потребує людина, зараз складно.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів глава Синодального відділу Української Православної Церкви із соціально-гуманітарних питань протоієрей Сергій Екшиян.

«Якщо ж виникають сумніви в тому, що людина потребує - тому що це може бути видом заробітку і люди цим промишляють - то справді виникають сумніви, чи допомагати такій людині», – зазначив отець Сергій.

Священник навів слова святителя Іоанна Златоуста, який говорить про те, що «Ти не маєш права гроші вдів та сиріт віддавати п'яницям та розпутникам».

«Милостиня нехай запітніє в руках твоїх, поки ти не дізнаєшся, кому даєш», - навів він також вислів із християнської книги І-ІІ століття «Дідахе».

Глава Синодального відділу вважає, що необхідно вибірково визначати, кому справді допомагати. «Але водночас треба розуміти, що, напевно, не від хорошого життя людина просить. І якщо для нього це не вид заробітку, все одно людина нещасна», - додав він.

«Визначити чи потребує справді людина, зараз складно. Він просить на лікування дитини, показує якісь копії документів та призначень і ніхто не може це перевірити», - пояснив протоієрей Сергій Екшиян.

Він зазначає, що в такому випадку потрібно зателефонувати лікарю, і запитати чи дійсно людина хвора. «Дуже часто, до речі, відмовляються від допомоги купити ліки, а просять безпосередньо гроші. Тут відразу видно, що людина цим просто займається», - зазначив голова Синодального відділу.

«Господь сказав: «Тому, хто просить у тебе, дай» (Мф.5:42). Але дай не багато, і принаймні твоя совість буде спокійна. Якщо ти категоричний, то маєш повне право пройти повз, тому що попереду на тебе чекатиме та людина, яка дійсно потребує, і ти допоможеш їй», - підсумував священник.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, милосердя
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