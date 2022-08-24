Священнослужителі п'яти єпархій УПЦ відспівали загиблих українських воїнів

Священнослужителі Житомирської, Полтавської, Вінницької, Рівненської та Чернівецької єпархій провели в останню путь загиблих захисників України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, у єпархіях висловили співчуття рідним та близьким загиблих воїнів та закликали молитися за упокій їхніх душ.

У Житомирській єпархії УПЦ відспівали загиблого воїна ЗСУ Віталія Пілецького. Заупокійне богослужіння звершив настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці села Озадівка протоієрей Ярослав Ігнатюк.

«Мужній захисник вирушив на поле бою, щоб захистити Україну, рідний край, свою родину. Герой, мешканець нашої громади, віддав своє життя за свободу та незалежність Української держави, за щасливе майбутнє нинішніх та майбутніх поколінь…», – сказав отець Ярослав.

Також священники Житомирської єпархії відспівали військового ЗСУ Євгена Рагуліна, який потрапив в аварію.

«24 березня Євгена Рагуліна було призвано до Збройних сил України на військову службу. Старший солдат, механік-водій, приїхав додому у відпустку, щоб обійняти своїх рідних. Але підступна смерть забрала його життя. Військовий загинув у ДТП, не доживши до дня народження. 20 серпня 2022 року йому має виповнитися 31 рік. Воїн пішов із цього життя 15 серпня», – повідомляє єпархіальна прес-служба.

У Полтавській єпархії протоієрей Василій Фазан у співслужінні духовенства звершив чин відспівування воїна Сергія Лисненка. Військовослужбовець загинув у Донецькій області. Сергію було 33 роки.

З благословення митрополита Вінницького та Барського Варсонофія у храмі Вознесіння Господнього Вінниці відспівали Захисника України Вадима Ободинського. Заупокійне богослужіння звершили настоятель храму протоієрей Агафангел Давидовський та клірик храму протоієрей Назарій Давидовський. Загиблого воїна поховали на Центральному цвинтарі Вінниці.

Також у храмі Преображення Господнього села Мигалівці Вінницької єпархії було звершено чин відспівування Захисника України Віталія Павича.

Чин похорону очолив благочинний Барського округу архімандрит Серафим (Поворозник) у співслужінні настоятеля храму протоієрея Василія Гунтертайла та духовенства благочиння.

У храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Сальниця Вінницької єпархії відспівування загиблого воїна Олександра Ксенченка очолив благочинний Хмельницького округу протоієрей Олексій Бачинський.

На Рівненщині у Димитріївській церкві села Терентіїв відспівали загиблого воїна Андрія Одинця.

Ще двоє військовослужбовців відспівали священнослужителі Чернівецької єпархії УПЦ.

У храмі на честь святих Архангелів Михаїла та Гавриїла села Черепківці чин відспівування воїна Юрія Ткачука очолив благочинний Сторожинецького округу протоієрей Василій Ковальчук у співслужінні настоятеля храму протоієрея Іоанна Чернея.

У храмі на честь Успіння Пресвятої Богородиці села Великий Кучурів відспівування воїна Ігоря Никифорця звершив протоієрей Іоанн Радул.