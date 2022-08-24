Керуючий справами УПЦ розповів, чому важливо догодити Богу, а не людям

Якщо хочемо зберегти чисте своє сумління, якщо дорожимо довірою людей, то треба бути щирим.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на сайт «Православная жизнь», про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

«У дивний час живемо. Здається, що репутація людини не має жодного значення. Принаймні таке враження може скластися, якщо подивимося на поведінку різних громадських (і навіть деяких церковних) діячів», - сказав митрополит Антоній.

Владика констатував, що люди на догоду горезвісній громадській думці говорять слова і роблять вчинки, які суперечать тому, що вони говорили і робили до недавнього часу, щоб через якийсь час знову «змінити імідж» вже заради нових віянь.

«З іншого боку, і сама «громадськість» має коротку пам'ять і часто забуває, що ще вчора проклинала того, кого зараз звеличує, і навпаки. Тож чи потрібно взагалі дотримуватися своєї репутації, якщо навіть ті, заради кого готові нею пожертвувати, все одно цього не оцінять чи оцінять лише на найближчі кілька хвилин?», - продовжив архієрей.

Керуючий справами УПЦ запропонував для початку правильно розставити акценти.

«Якщо ми християни, то для нас важливіше догодити Богові, а не якомусь суспільству. І якщо й казати про земну репутацію, вона може представляти цінність лише для віруючих людей. Адже якщо постійно змінюватимемо свою думку, намагаючись наздогнати чергову модну повістку, то, може, й почуємо оплески з боку вітряних і невибагливих мас, зате втратимо довіру церковного народу. А цю довіру набути дуже непросто, а от втратити - досить легко», - пояснив митрополит Антоній.

Митрополит Антоній звернув увагу, що якщо людина стверджує спершу одне, потім інше, потім третє, як дізнатися, що вона щира?

«Або він грішив проти совісті раніше, а тепер каже, що думає насправді, або раніше висловлював свої справжні думки і лише зараз, поступаючись якимось обставинам, змушений декларувати те, з чим внутрішньо не згоден. У будь-якому випадку стикаємося з чимось не дуже чесним або в минулому, або сьогодення. Можна, звичайно, припустити, що людина щиро змінила погляди, але якийсь осад недовіри все ж таки залишиться, особливо якщо «зміна» відбувається неодноразово», - вважає він.

Архієрей зазначив, що важливо ніколи не поспішати з гучними заявами та деклараціями, зокрема під дією емоцій та миттєвих вражень.

«Емоції та враження можуть бути оманливими, але слова вже сказані та відображені у вічності. Це стосується всіх: священиків і мирян, журналістів і блогерів, політиків і громадських діячів», - додав владика.

Ієрарх УПЦ вважає, що якщо хочемо зберегти чисте своє сумління, якщо дорожимо довірою людей (що і є репутація), потрібно бути щирим. «Але щирим не за принципом «говорю все, що відчуваю цієї секунди», а щирим з міркуванням. Особливо зараз, коли будь-яке слово може бути небезпечнішим за зброю», - підсумував митрополит Антоній.