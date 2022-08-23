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Священник УПЦ пояснив, куди потрапляють душі тварин після смерті

22.08.2022 / 14:30
Священник УПЦ пояснив, куди потрапляють душі тварин після смерті
Источник: Центр інформації УПЦ
Зі смертю тіла вмирає і душа тварини

Душа тварин не є розумною та безсмертною і вмирає разом з тілом.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це розповів священик Володимир Пучков у коментарі порталу «Православная жизнь».

«Біблія говорить про «душу живу» і застерігає від споживання крові на тій підставі, що в крові тварини душа її. Водночас за образом Божим створено лише одну істоту – людину. Отже, душа тварини неспроможна мати ту ж сукупність властивостей, як і душа людини. Принаймні ні безсмертною, ні розумною вона не є. Таким чином, душа у кішки, безумовно, є, проте про те, що відчувають і куди потрапляють душі котів після смерті, не варто турбуватися, оскільки зі смертю тіла вмирає і душа тварини», - зазначив протоієрей Володимир.

Священик пояснив, що християнство не знає поділу тварин на чистих та нечистих, як у мусульман чи юдеїв.

«Церква не забороняє, всупереч поширеній помилці, тримати тварин вдома, чи то собака, чи мініатюрна свиня, чи павук-птахоїд. За всіма моральними нормами людина відповідальна за домашню тварину, зобов'язана про неї піклуватися і не має права з неї знущатися або мучити її. Ось, мабуть, і все християнське ставлення до тварин», - наголосив протоієрей Володимир.

Він нагадав, що жорстокість по відношенню до тварин завжди безпомилково свідчить про гріховність.

«Любов до тварин не повинна переростати у пристрасть, штовхати на вчинки, позбавлені здорового глузду або витівки, несумісні з вірою», - підсумував священник.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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