Предстоятель УПЦ розповів, у чому відмінність віри розуму та серця

Немає нічого неможливого для того, хто має віру серця, але той, хто має таку віру, ніколи нерозумного у Бога не попросить.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, про це сказав Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій у проповіді.

«Є два роди віри: розуму та серця. Віра розуму народжується від того, що ми щось побачили, почули, прочитали. А віра серця - від того, що виконуємо Божественні заповіді», - сказав Предстоятель.

Блаженніший пояснив, що коли Господь каже, що «якщо Ви матимете віру із зерно гірчичне, зможете гори переставляти», то має на увазі саме віру серцеву.

«Віру розуму мають навіть демони. Вони вірять, знають, що Бог є, але роблять неприємне Йому. Коли людина робить те, що Бог наказує їй: терпить, любить ближнього, поститься, молиться, робить добрі справи, намагається не засуджувати нікого, упокорюється перед ближніми та перед Богом, то така людина починає досвідом пізнавати Бога. Ось це пізнання Бога називається вірою серця», - зазначив архіпастир.

Митрополит Онуфрій вважає, що людина, яка має віру в серці, ніколи нерозумного просити у Бога не буде.

«Ця віра має силу чинити великі та дивовижні дива. Можна горі сказати: «Перейди звідси туди», і вона перейде. Єдине, коли ми віри не маємо, нам здається, що якби я мав віру, зараз же переставив у Києві все з місця на місце, гори б рухав, моря поміняв би місцями - це просто наша недалекість. Якщо треба буде переставити гору, це дійсно потрібно для Слави Божої, з користю людині, то Господь це зробить. Але прохання тих, хто хоче потішитися своєю силою, Господь не виконує. Ті люди, які досягають міри такої віри, що можуть гори переставляти, ніколи неправильного, нерозумного у Бога не попросять», - пояснив Предстоятель УПЦ.