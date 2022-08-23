Священник УПЦ розповів, скільки разів у житті можна соборуватися

В останні кілька десятиліть укоренилася практика, коли кожна людина в період Великого посту має можливість долучитися до спільного прийняття таїнства Соборування
Таїнство Соборування (Єлеосвячення) звершується за потребою та бажанням людини.
Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це настоятель Свято-Воскресенського храму пам'яті загиблим та ветеранам Афганістану протоієрей Сергій Ющик розповів на YouTube-каналі «Православная Церковь».
Священник нагадав слова з книги Послання апостола Якова: «Хто з вас хворий, хай покличе пресвітерів Церкви, і хай помоляться над ним, помазавши його єлеєм в Ім'я Господнє» (Як. 5:14).
Отець Сергій зазначив, що звершення таїнства Соборування не відрізняється якоюсь регулярністю, воно пов'язане саме з необхідністю для людини. «Якщо людина хворіє, якщо немощна, і звертається за допомогою істинного Лікаря – Христа Бога, тоді людина приступає до таїнства Соборування», – пояснив настоятель Свято-Воскресенського храму.
Протоієрей Сергій Ющик зазначив, що в останні кілька десятиліть укоренилася практика, коли кожна людина в період Великого посту має можливість долучитися до спільного прийняття таїнства Соборування.
«Приходить велика кількість народу до храму і людина приступає до таїнства Соборування. Один раз на рік, у дні Великого посту чи за потребою, якою є хвороба, закликаємо пресвітерів церковних, щоб вони звершили над нами молитву», - додав він.
На завершення священик наголосив, що запорукою зцілення є щира молитва та віра людини. «Господь каже: «Просіть, і дасться вам; шукайте, і знайдете; стукайте, і відчинять вам» (Лк 11:9)», - нагадав слова Євангелія отець Сергій.
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