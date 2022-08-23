Священник УПЦ розповів, скільки разів у житті можна соборуватися

Таїнство Соборування (Єлеосвячення) звершується за потребою та бажанням людини.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це настоятель Свято-Воскресенського храму пам'яті загиблим та ветеранам Афганістану протоієрей Сергій Ющик розповів на YouTube-каналі «Православная Церковь».

Священник нагадав слова з книги Послання апостола Якова: «Хто з вас хворий, хай покличе пресвітерів Церкви, і хай помоляться над ним, помазавши його єлеєм в Ім'я Господнє» (Як. 5:14).

Отець Сергій зазначив, що звершення таїнства Соборування не відрізняється якоюсь регулярністю, воно пов'язане саме з необхідністю для людини. «Якщо людина хворіє, якщо немощна, і звертається за допомогою істинного Лікаря – Христа Бога, тоді людина приступає до таїнства Соборування», – пояснив настоятель Свято-Воскресенського храму.

Протоієрей Сергій Ющик зазначив, що в останні кілька десятиліть укоренилася практика, коли кожна людина в період Великого посту має можливість долучитися до спільного прийняття таїнства Соборування.

«Приходить велика кількість народу до храму і людина приступає до таїнства Соборування. Один раз на рік, у дні Великого посту чи за потребою, якою є хвороба, закликаємо пресвітерів церковних, щоб вони звершили над нами молитву», - додав він.

На завершення священик наголосив, що запорукою зцілення є щира молитва та віра людини. «Господь каже: «Просіть, і дасться вам; шукайте, і знайдете; стукайте, і відчинять вам» (Лк 11:9)», - нагадав слова Євангелія отець Сергій.