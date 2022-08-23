Предстоятель УПЦ пояснив, чому в житті у всьому має бути міра

Щодо всього, що робить людина і чим володіє, у неї має бути міра.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, про це сказав Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій у проповіді.

«У всі часи, навіть коли немає встановлених Церквою постів, потрібно все одно хоча б маленького утримання дотримуватись і стежити за собою», - закликав Блаженніший віруючих жити постійно в молитві та пості.

Предстоятель зазначив, що все має прикрашати міра.

«Розумна міра у людини має бути: щодо одягу, щодо їжі, стосовно пиття. Щодо всього, що вона робить і чим володіє. Цю міру потрібно дізнаватися у Бога, запитуючи: «Господи, яка моя міра?»», - пояснив архіпастир

Митрополит Онуфрій вважає, що люди, які виконують Божі заповіді, поступово дізнаються про свою міру. «Кожна людина - це індивід і міру своїх потреб дізнається, коли починає жити духовно», - зазначив він.