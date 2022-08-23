Войти | Зарегистрироваться
02:37

среда,
24 августа
Онлайн
Знижки вже багатомільйонні: в Євпаторії у Криму – бум на продаж готелів
Фінанси
Знижки вже багатомільйонні: в Євпаторії у Криму – бум на продаж готелів
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Світ
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Предстоятель УПЦ пояснив, чому в житті у всьому має бути міра

22.08.2022 / 13:15
Предстоятель УПЦ пояснив, чому в житті у всьому має бути міра
Источник: Центр інформації УПЦ
Все має прикрашати міра

Щодо всього, що робить людина і чим володіє, у неї має бути міра.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, про це сказав Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій у проповіді.

«У всі часи, навіть коли немає встановлених Церквою постів, потрібно все одно хоча б маленького утримання дотримуватись і стежити за собою», - закликав Блаженніший віруючих жити постійно в молитві та пості.

Предстоятель зазначив, що все має прикрашати міра.

«Розумна міра у людини має бути: щодо одягу, щодо їжі, стосовно пиття. Щодо всього, що вона робить і чим володіє. Цю міру потрібно дізнаватися у Бога, запитуючи: «Господи, яка моя міра?»», - пояснив архіпастир

Митрополит Онуфрій вважає, що люди, які виконують Божі заповіді, поступово дізнаються про свою міру. «Кожна людина - це індивід і міру своїх потреб дізнається, коли починає жити духовно», - зазначив він.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрій
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 августа
22 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.