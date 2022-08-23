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Архієпископ УПЦ пояснив, чому у християнина не повинно бути злості та ненависті до ворога

22.08.2022 / 12:45
Архієпископ УПЦ пояснив, чому у християнина не повинно бути злості та ненависті до ворога
Источник: Центр информации УПЦ
Християнин не може бути охоплений злобою, не може відчувати ненависть до будь-кого

Християнин, захищаючи свою країну зі зброєю в руках, робить це тому, що любить свою Батьківщину та близьких, а не тому, що ненавидить інших.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це архієпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму Телеграм.

«Сьогодні люди часто не можуть зрозуміти, звідки в їхніх душах стільки зла. Все зводиться до пояснення, що довкола війна, отже зло у військових умовах - цілком природний стан душі. А звідси і ненависть, озлоблення, жорстокість…І все це має право на життя в умовах війни, як переконані багато людей…Люди смакують кадри вбивства тих, кого вони вважають своїми ворогами, бажають більше смертей тим, хто перебуває на протилежному боці», - звернув увагу владика.

Він підкреслив, що християнин не може бути охоплений злобою, не може відчувати ненависть до будь-кого.

«Християнин просто не може вести загарбницьку війну, завдавати «превентивних ударів», виправдовуючи все це «благом нащадків». Він може лише захищати та захищатися. Це означає, що злість і ненависть не повинні бути присутніми в нашому народі та в нашому суспільстві. Відстоюючи своє право на життя, ми не повинні уподібнюватися до тих, хто це право хоче у нас відібрати. Не повинні тому, що хочемо бути з Христом, Який ніколи нічого не відбирав, а лише давав і навчав цього інших», - підсумував владика.

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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