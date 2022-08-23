100 тысяч литров на передовую. Эктор Хименес-Браво работает над рецептом «сухого» борща для ВСУ

Об этом сообщают в СМИ. «24 февраля, когда началась полномасштабная война на территории Украины, знаменитый шеф-повар Эктор Хименес-Браво находился с любимой на своей родине, в Колумбии. Телезвезда и шеф-повар по совместительству уверял, что оказался в гостях у своей мамы не потому, что убегал от войны, а потому что это был запланированный отпуск, который он не собирался откладывать даже из-за угрозы нападения рф на Украину», - пишут в медиа.

Как сообщают в СМИ, через несколько недель выяснилось, что шеф-повар вдруг прилетел в Польшу, вероятнее всего, чтобы быть ближе к Украине и выжидать подходящего момента для пересечения границы. Вскоре, когда мер Киева Виталий Кличко объявил, что «можно возвращаться в Киев», Эктор всё-таки приехал в столицу сам.

Однако недавно Эктор Браво решил попиариться с новым решением. Он сообщил на личной странице в Instagram, что разрабатывает вместе со своими коллегами меню для военных и отправляется с ним на передовую. По словам шеф-повара, он разрабатывает рецепт «сухого» борща для ВСУ и планирует лично отправить 100 тысяч литров борща на фронт.

В ответ Эктору люди ответили, что он перепутал День борща с новым днем войны, когда Украина смело защищается от нападения рф. Также его подписчики сообщили, что «уже как полгода в Украине идет война, и что такая инициатива - давно разработана». «Волонтёры с начала войны этим занимаются», - отвечают под постом Эктору.

Кроме этого, люди усомнились в правдивости намерений шеф-повара относительно поездок на передовую. К тому же, как сообщили его подписчики, «среди приготовленной еды на передовой именно поварами – частые отравления».

Напомним, что шеф-повар Эктор Браво любит позировать голым, прикрывая свои интимные места, – ради привлечения внимания публики. Таким образом, по мнению его близкого окружения, он находит себе партнёров, так как ему часто приписывали нетрадиционную ориентацию, которую он всегда умело скрывал. «И теперь, как отнесутся и встретят его бойцы ВСУ, имея информацию, что он, вероятнее всего, гомосексуалист, – остается только догадываться», - реагируют на новость в соцсетях. А сейчас в его окружении говорят о том, что решение отправиться на «передок» - это очередной пиар во время войны.