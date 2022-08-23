Митрополит Онуфрій пояснив, як піст та молитва виганяють демонів

За допомогою молитви і посту людина себе очищає від усякої скверни плоті та духу і робить недоступною для диявола.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, про це сказав Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій у проповіді.

«Біси приступають до людини тільки з Божого дозволу і настільки, наскільки людина може витерпіти. Господь дає спочатку сили людині, а потім дає йому це випробування. Але часто йдемо до бісів самі», - зазначив Митрополит Онуфрій.

Архіпастир порівняв демона зі звіром, прив'язаним до ланцюга.

«Він може гавкати на людину, але не може нічого зробити, якщо Бог цей ланцюг не розв’яже йому. Бог робить це для того, щоб побачили, наскільки шкідливий і наскільки противний і злобажаний демон для людини. А часто самі йдемо до демона, наближаємось і він нас кусає», - додав він.

Предстоятель звернув увагу, що людина повинна сама від себе відганяти диявола. «Це робиться за допомогою молитви та посту - іншого немає. За допомогою молитви та посту людина себе очищає від усякої скверни плоті та духу і робить недоступною для диявола. Піст і молитва зміцнюють її, роблять вмістилищем благодаті Святого Духа. А благодать Святого Духа дає людині силу та можливість перемогти та відігнати від себе диявола», - пояснив Блаженніший.

«Саме тому Церква закликає людей до молитви й посту. Не тому, що Церкві це потрібно, Богові нічого не потрібно від нас, а тому, що наша молитва і піст потрібні нам самим», - підсумував Митрополит Онуфрій.