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В УПЦ создали благотворительную «Платформу милосердия»

20.05.2022 / 17:22
В УПЦ создали благотворительную «Платформу милосердия»
Источник: Центр информации УПЦ
Задача проекта - объединить волонтеров, активистов, а также всех небезразличных людей

В Украинской Православной Церкви создали «Платформу милосердия», на которой можно разместить обращение о помощи и получить необходимую поддержку.

Как сообщает Центр информации УПЦ, создание страницы милосердия инициировал Благотворительный фонд «Святых благоверных князей Бориса и Глеба».

«Платформа милосердия» позволит всем нам быть ближе друг к другу, помогать ближнему и иметь возможность быстро реагировать на запросы о помощи и координировать действия для решения насущных проблем и вопросов», - поделились организаторы.

Задача проекта - объединить волонтеров, активистов, а также всех небезразличных людей, стремящихся присоединиться к делам милосердия: помощи инвалидам, медицинским учреждениям, бездомным и всем нуждающимся.

Присоединиться к благотворительному проекту можно на страницах в соцсетях FacebookInstagram и Telegram.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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