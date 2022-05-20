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В Святогорской лавре полностью разрушен храм в Богородичном скиту

20.05.2022 / 14:33
В Святогорской лавре полностью разрушен храм в Богородичном скиту
Источник: Центр информации УПЦ
Сестры скита под руководством старшей сестры монахини Амвросии (Коваль) взяли под защиту около 20 беженцев из других населенных пунктов

В Донецкой области в результате обстрела 19 мая полностью разрушен храм в Богородичном женском скиту в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» Свято-Успенской Святогорской лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, ранее в Святогорской обители поделились, что после подрыва моста через Северский Донец в селе Богородичное практически прекратилось транспортное сообщение со скитом в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» в этом селе. Сестры скита под руководством старшей сестры монахини Амвросии (Коваль) взяли под защиту около 20 беженцев из других населенных пунктов. Каждый день, ночью в приспособленных под бомбоубежища подвальных помещениях спасаются семьи местных жителей. Люди, прячущиеся в ските, по возможности оказывают помощь обитателям в работе на кухне, уборке территории. Каждый день прихожанами совершается молитвенный обход вокруг скита со святыми образами.

Освящение храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» совершили 14 февраля 2005 года. По благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона подворье храма стало скитом Святогорской лавры. В мае 2006 года в обители состоялся первый монашеский постриг, а в декабре того же года ей официально был предоставлен статус скита Святогорской лавры.

В 2008 году в возрожденный храм вернулась старинная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Чудесным образом эта икона пережила революцию и войну, годы безбожия и спустя почти 100 лет вернулась в восстановленный храм.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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