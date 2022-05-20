В УПЦ передали гуманитарную помощь переселенцам Днепропетровщины

Благотворительный фонд «Фавор» доставил гуманитарную помощь в село Першотравенка на Днепропетровщину для беженцев из Лисичанска.

Как сообщает Центр информации УПЦ, православные волонтеры привезли гуманитарную помощь в село Першотравенка Днепропетровской области и передали ее общине Ильинского храма.

Православная община Ильинского храма села Першотравенка опекает переселенцев, которые прибыли в Днепропетровскую область из Лисичанска, спасаясь от боевых действий, и поселились в нескольких селах района. Священник Александр Лютенко вместе с прихожанами ежедневно передают от фонда «Фавор» 150–300 наборов с мукой, пшеничной крупой, макаронами, горохом, фасолью, растительным маслом, яйцами, чаем и другими продуктами.

«Друзья, очень важно, что, несмотря на сложные обстоятельства в жизни каждого из нас, мы можем объединяться и помогать тем, кому в первую очередь сегодня нужна наша помощь! Давайте помогать ради будущего вместе с нами и дальше», – поделились в фонде «Фавор».

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