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На Виннитчине, Волыни и Ровенщине священники УПЦ отпели погибших воинов

10.05.2022 / 13:40
На Виннитчине, Волыни и Ровенщине священники УПЦ отпели погибших воинов
Источник: Центр информации УПЦ
Священники выразили соболезнование родным и близким

Священники Винницкой, Владимир-Волынской, Ровенской епархия Украинской Православной Церкви отпели погибших воинов ВСУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнование родным и близким.

По благословению митрополита Винницкого и Барского Варсонофия в Свято-Успенском кафедральном соборе города Бар был совершен чин отпевания погибшего Защитника Украины Андрея Тхака.

Заупокойное богослужения совершили клирики Барского округа во главе с благочинным архимандритом Серафимом (Поворозником).

Архиерей выразил соболезнования семье и близким погибшего героя.

Во Владимир-Волынской епархии УПЦ в последний путь провели усопшего воина Сергея Никитина. Чин отпевания в храме в честь Воздвижения Креста Господнего поселка Люблинец совершили священники городского благочиния Ковеля во главе с благочинным протоиереем Владимиром Ровинским.

На центральном кладбище Ковеля, на аллее Славы, настоятель Крестовоздвиженского храма протоиерей Павел Мацелик совершил заупокойную литию за погибшим воином.

В Ровенской епархии провели в последний путь Героя Украины Богдана Козаченко. Отпевание воина в селе Бродов совершили священники Острожского благочиния во главе с благочинным протоиереем Александром Максимчуком.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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