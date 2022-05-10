В УПЦ помогают украинским воинам, беженцам и всем нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

На Киевщине волонтеры БФ «ФАВОР» в сотрудничестве с Буковинским православным религиозным фондом направили гуманитарную помощь в Чернигов.

На Черниговщине протоиерей Георгий Пентюк посетиле многодетные и малообеспеченные семьи, поздравив их с Пасхой и передал им гуманитарную помощь. Епископ Феодосий и глава епархиального отдела по делам семьи священник Александр Гладыш посетили Нежинский городской роддом. Священники поздравили работников и пациентов с Пасхой и передали новорожденным помощь от Нежинской епархии – пакеты с детским питанием и предметами по уходу за младенцами.

Харьковская епархия продолжает реализовывать активную гуманитарную деятельность и помогать всем нуждающимся. Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий передал продукты питания в храм святого великомученика Георгия Победоносца Харькова.

Братия Покровского монастыря Харькова передала продукты питания Защитникам Украины.

Настоятель Свято-Троицкого храма поселка Гуты передал продукты харьковчанам.

В храмах Полтавы после Божественной литургии для нуждающихся были проведены благотворительные трапезы. Такое мероприятие в храмах Полтавы проводят каждое воскресенье.

При Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы с 12.00 до 13.00 проводят благотворительные трапезы для переселенцев и всех нуждающихся.

В Одесской епархии духовенство и волонтеры продолжают реализовывать благотворительную помощь. Священники и прихожане Беляевского благочиния оказали помощь нуждающимся местным жителям продуктами, пасхальными угощениями и материальной помощью. От приходов сел Майоры, Кагарлык и Широкая Балка были переданы пасхальные подарки для украинских защитников. Духовенство и прихожане храма в честь собора Одесских святых в селе Мирном для нужд ВСУ были передали бронежилет, каску, тактический рюкзак и продовольствие.

В Овидиопольском благочинии помощь от местного духовенства передали социально незащищенным гражданам, а также территориальной обороне. В Белгород-Днестровском благочинии настоятель храма святого великомученика Иоанна Нового Сочавского протоиерей Рустик Выходцев совместно с активом храма на день Радоницы по традиции раздали нуждающимся людям хлеб и продукты питания, а церковные приношения передали для нужд пациентов психбольницы.

В Саратском благочинии продолжается активное сотрудничество православной общины с гуманитарными организациями, оказывающими поддержку переселенцам и нуждающимся людям. Также здесь продолжают помогать местным социальным учреждениям и военнослужащим. Настоятель Свято-Троицкого храма в селе Заря протоиерей Николай Костов вместе с активными прихожанами передали около 300 кг продуктов «Красному кресту» в воинскую часть в Сарате, военнослужащим, несущим службу на местном блокпосте, подопечным дома-интерната в селе, а также нуждающимся жителям сел района.

На Кировоградщине митрополит Иоасаф поздравил жителей и работников дома для престарелых «Милосердный Самарянин» с православным женским днем. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Кропивницкого оказали очередную гуманитарную помощь семьям переселенцев. Семьи имели возможность познакомиться между собой и пообщаться со священником и психологом, для детей провели мастер-класс.