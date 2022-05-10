На Ровенщине неизвестные осквернили храмы УПЦ

В Ровенской области неизвестные осквернили храмы Украинской Православной Церкви в селе Пивче и в селе Дорогостаи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, на одном нарисовали символику России, другой – облили кровью животных.

Неизвестные в селе Пивче бывшего Здолбуновского района обрисовали русской символикой Михайловскую церковь. Надпись верующие заметили перед богослужением.

В селе Дорогостаи неизвестные кровью животных облили двор, забор, кресты и храм Спиридона Тримифунского. Заметили совершенные беспорядки жители села утром. Настоятель прихода иерей Александр Ящук вызвал правоохранителей.

Полиция сфотографировала и зафиксировала все следы надругательства над храмом, вещество бурого цвета взяло на экспертизу.

Жители села говорят, жидкость, которой облили храм, похожа на кровь свиньи.