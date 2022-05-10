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На Ровенщине неизвестные осквернили храмы УПЦ

10.05.2022 / 14:11
На Ровенщине неизвестные осквернили храмы УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Полиция сфотографировала и зафиксировала все следы надругательства над храмом, вещество бурого цвета взяли на экспертизу

В Ровенской области неизвестные осквернили храмы Украинской Православной Церкви в селе Пивче и в селе Дорогостаи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, на одном нарисовали символику России, другой – облили кровью животных.

Неизвестные в селе Пивче бывшего Здолбуновского района обрисовали русской символикой Михайловскую церковь. Надпись верующие заметили перед богослужением.

В селе Дорогостаи неизвестные кровью животных облили двор, забор, кресты и храм Спиридона Тримифунского. Заметили совершенные беспорядки жители села утром. Настоятель прихода иерей Александр Ящук вызвал правоохранителей.

Полиция сфотографировала и зафиксировала все следы надругательства над храмом, вещество бурого цвета взяло на экспертизу.

Жители села говорят, жидкость, которой облили храм, похожа на кровь свиньи.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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