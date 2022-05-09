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В УПЦ почтили память погибших в годы Второй мировой войны

09.05.2022 / 16:50
В УПЦ почтили память погибших в годы Второй мировой войны
Источник: Центр информации УПЦ
Священнослужители спели «Вечную память» и тропарь Воскресения Христова

Предстоятель Украинской Православной Церкви 9 мая почтил память погибших воинов и безвинно убитых во время Второй мировой войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил заупокойную молитву в храме в честь преподобного Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Предстоятелю сослужили архиереи УПЦ и духовенство обители в священном сане.

Блаженнейший помолился за воинов, отдавших свою жизнь для победы над нацизмом, за всех христиан, невинно погибших в годы Второй мировой войны.Также Предстоятель вознес молитвы об упокоении воинов, погибших за Украину.

В этот день управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), ректор и преподаватели Киевских духовных школ возложили цветы к могиле Неизвестного солдата на территории Парка Вечной Славы в Киеве.

Священнослужители спели «Вечную память» и тропарь Воскресения Христова.

УПЦ, Вторая мировая война
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