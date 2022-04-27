В епархиях УПЦ молились о жертвах и ликвидаторах Чернобыльской катастрофы

В Украинской Православной Церкви почтили День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 36-летие Чернобыльской катастрофы во всех епархиях почтили молитвой.

В Кривом Роге прошли памятные мероприятия, посвященные памяти подвига как живых, так и усопших героев Чернобыля. Крестовоздвиженский храм, ныне находящийся в стадии строительства, посвящен памяти героев-чернобыльцев. В храме был совершен молебен о здравии всех ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Помолиться собрались многочисленные прихожане и участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

По окончании богослужения прихожане храма во главе с настоятелем возложили цветы к памятнику Героям Чернобыльцам. В Татиановском храмы протоиерей Антоний Бондарь совершил молебен за здоровье живых и панихиду за умерших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

По окончании богослужения отец Антоний и верующие возложили цветы к памятнику в честь героев Чернобыля в Саксаганском районе города.

В Умани клирики Николаевского кафедрального собора протоиерей Александр Самотуга и протодиакон Виталий Островский приняли участие в торжественном возложении цветов к памятнику погибшим чернобыльцам. Также в этот день во всех храмах Уманской епархии были совершены панихиды по погибшим ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Братия Покровского мужского монастыря города Харькова совершила заупокойную литию возле памятника Чернобыльцам в городе и возложила цветы в память о погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В Черкасской епархии почтили память Героев-ликвидаторов. За чернобыльцев молились на литургии, позже было совершено заупокойное богослужение возле памятного знака жертвам Чернобыльской катастрофы, установленному в Соборном парке напротив Архангело-Михайловского кафедрального собора.

В Киевских духовных школах была отслужена заупокойная лития Пасхальным чином по погибшим в результате аварии. Богослужение совершили архимандрит Пантелеимон (Мельник) и архимандрит Владимир (Ципиньо).

В Черниговской области митрополит Климент совершил Божественную литургию в Николаевском Крупицком женском монастыре на Черниговщине, во время которой были вознесены заупокойные молитвы за жертвами трагедии на Чернобыльской АЭС.