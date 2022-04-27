Войти | Зарегистрироваться
15:20

среда,
27 апреля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ рассказал, как сохранить радость праздника Пасхи

27.04.2022 / 14:20
Митрополит УПЦ рассказал, как сохранить радость праздника Пасхи
Источник: Центр информации УПЦ
На основании учения о святости Имени Божьего построена практика Иисусовой молитвы

Сердце, наполненное любовью к Богу и Его Именем, хранит радость Пасхи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Спасется тот, кто получит единство с Богом через призвание Его Имени. Это очень важное учение и откровение для каждого из Нас. Взывать к Богу из глубины сердца у всех есть возможность. В пути, на работе и дома – где бы ты не был, делай свое сердце богоносным, неси в нем огонь Имени Божия, опаляя этим Именем всякие нечистые помыслы и вражеские прилоги. Тогда Свет Пасхальной радости в тебе никогда не угаснет», - сказал владыка.

Он напомнил, что спасётся не тот, кто будет называть Имя Божие языком, а тот, кто будет взывать к Нему сердцем.

Митрополит Лука объяснил, что на основании учения о святости Имени Божьего построена практика Иисусовой молитвы.

Иисусова молитва - особая практика духовных упражнений в Православной Церкви.

Иисусова молитва кратко звучит: «Господи, помилуй». Другая ее форма: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».

«Призывать Имя Божие нужно с таким же благоговением, с каким ты принимаешь в себя Святые Дары Тела и Крови Христовой», – наставляют нас нынешние делатели Иисусовой молитвы. Вот с каким благоговением, с каким трепетом нужно относиться к Имени Божьему, которое есть Икона Самого Бога», - подытожил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 апреля
26 апреля
25 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.