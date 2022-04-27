Архиереи и священники УПЦ посетили вынужденных переселенцев

Архиереи и священники Украинской Православной Церкви в разных уголках Украины посетили вынужденных переселенцев, пострадавших от военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ, переселенцам передали помощь и поздравили с Воскресением Христовым.

В Черниговской области в день Светлого Христова Воскресения, после завершения праздничной Божественной литургии, митрополит Климент с духовенством епархии посетил общину села Великая Кошелевка на Нежинщине, в которой проживает большое количество вынужденных переселенцев. Владыка передал для нужд общины пасхальные куличи и другие подарки. Духовенство также исполнило для прихожан пасхальные песнопения.

На Виннитчине митрополит Варсонофий освятил куличи и продуктовые наборы, переданные переселенцам со всей Украины.

В Закарпатье продолжается Пасхальный марафон социально-гуманитарной помощи семьям воинов-защитников и вынужденных переселенцев.

В селе Дубриничи религиозной общиной Успенского храма была организована передача пасхальных корзин семьям воинов-защитников села и вынужденных переселенцев, проживающих на территории села. В Воловецком районе УПЦ организовали благотворительную акцию «Пасхальная корзина» для детей. После освящения корзин дети Воловеччины вручали их детям, но вынужденно перемещенным. В Перечине настоятель Свято-Николаевского храма протоиерей Владимир Грицько передал пасхальные корзины, продуктовые наборы, паски вынужденным переселенцам и малоимущим.

В Ровенской области верующие Дмитриевского храма собрали пасхальные подарки для вынужденных переселенцев.

Продуктовые наборы, предметы первой необходимости передал настоятель протоиерей Иоанн Ковтунович.

«Общались, плакали, каждая рассказанная история поражала своим трагизмом, люди жалели по устоявшейся жизни, за теми, кто остался и не уехал, – рассказал отец Иоанн, – Однако искренне благодарили Бога, что удалось выжить, найти в Городище новое жилье». Часть пасхальных наборов для вынужденных переселенцев составляла помощь, которую направила прихожанка Дмитровского храма из польского города Каляш.

«Анна Сай собрала и доставила нам две тонны пищевых продуктов. Ни один человек не может теперь стоять в стороне, война в Украине объединяет», – подчеркнул отец Иван.

В Кременчугской епархии верующие УПЦ передали сотни пасок переселенцам и воспитанникам центра социально-психологической реабилитации детей и школы-интерната.

Настоятель Спасо-Преображенского храма поселка Оржицы протоиерей Георгий Гербик вместе с прихожанами при поддержке власти и меценатов подготовили для вынужденных переселенцев 625 пасхальных корзин, как раз по количеству зарегистрированных в общине семей.

Священники Днепропетровской епархии посетили переселенцев из Мариуполя, проживающих в Днепре и Павлодаре. Духовенство поздравило переселенцев с праздником Светлого Христова Воскресения, вручили им пасхальные подарки – пасхи, яйца, продукты, а также иконы и молитвословы.

С первых дней войны духовенство епархии активно оказывает помощь всем нуждающимся.

Священники разных храмов Одесской епархии с поздравлениями и подарками посещают в эти Пасхальные дни больницы, социальные учреждения, военнослужащих, одиноких стариков и места пребывания переселенцев.

«Настоящим праздником стало массовое двухдневное угощение на железнодорожном вокзале Одессы, организованное силами молодежки и актива Свято-Троицкого собора, а также актива храма в честь Григория Богослова во главе с отцом Георгием Грицьком. Слова поздравлений и сладкие подарки получили переселенцы, сотрудники вокзала и все, кто в этот момент оказался здесь», – поделились в пресс-службе епархии.