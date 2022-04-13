Войти | Зарегистрироваться
17:37

среда,
13 апреля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Недвижимость

7 вещей в квартире, которые станут приятным бонусом при ее покупке

13.04.2022 / 16:02
7 вещей в квартире, которые станут приятным бонусом при ее покупке
Покупка квартиры состоит из нескольких этапов, включая выбор недвижимости, ее осмотр, оценку документов, а также оформление купли-продажи. С первым пунктом вам поможет онлайн-сервис OLX, где вы найдете широкий выбор квартир в Киеве. С третьим и четвертым – нотариус, который оценит подлинность документов и заверит акт передачи права собственности в ваши руки. Со вторым же придется справляться самостоятельно.

Покупка квартиры состоит из нескольких этапов, включая выбор недвижимости, ее осмотр, оценку документов, а также оформление купли-продажи. С первым пунктом вам поможет онлайн-сервис OLX, где вы найдете широкий выбор квартир в Киеве. С третьим и четвертым – нотариус, который оценит подлинность документов и заверит акт передачи права собственности в ваши руки. Со вторым же придется справляться самостоятельно.

Что следует осматривать перед покупкой жилой недвижимости?

Для желающих купить квартиру Киев Троещина предоставит немалый выбор жилья как на вторичном, так и на первичном рынке. В процессе осмотра мы чаще всего обращаем внимание на такие моменты:

  • состояние дома;

  • возможности парковки;

  • чистота подъезда и работоспособность лифтов, если они предусмотрены;

  • целостность коммуникаций в подъезде и квартире;

  • наличие отделки, мебели и сантехники.

Это основополагающие факторы, которые напрямую влияют на оценку недвижимости, а также определение ее стоимости. Однако есть вещи, которые могут стать весомым бонусом и подтолкнуть к покупке недвижимости.

7 вещей, которые необходимы в квартире

Вот несколько устройств и предметов, которые сделают вашу жизнь гораздо комфортнее:

  • датчик влажности – наличие датчика, подключенного к вытяжному вентилятору, позволит избежать сырости в ванной комнате;

  • кладовая – очень полезная «комната», которая станет возможностью сэкономить на покупке встраиваемого шкафа;

  • безопасные розетки – конечно, их можно установить и самостоятельно, однако не все хотят заниматься ремонтом после покупки квартиры;

  • оконные фильтры – отличное устройство, обеспечивающее регулярный и безопасный приток воздуха как летом, так и зимой;

  • диммер – с регулируемым выключателем вы забудете, что такое слишком яркий или тусклый свет в комнате;

  • датчик движения в прихожей – при входе в квартиру вам не придется искать выключатель на ощупь;

  • датчики утечки воды – они устанавливаются под водозаборными точками и предупреждают об утечке жидкости, позволяя избежать аварии.

Согласитесь, наличие таких вещей значительно упростит жизнь, а их наличие в квартире на продажу станет хорошим стимулом для ее покупки.

Версия для печати Отправить
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 апреля
12 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.