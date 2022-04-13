7 вещей в квартире, которые станут приятным бонусом при ее покупке

Покупка квартиры состоит из нескольких этапов, включая выбор недвижимости, ее осмотр, оценку документов, а также оформление купли-продажи. С первым пунктом вам поможет онлайн-сервис OLX, где вы найдете широкий выбор квартир в Киеве. С третьим и четвертым – нотариус, который оценит подлинность документов и заверит акт передачи права собственности в ваши руки. Со вторым же придется справляться самостоятельно.

Что следует осматривать перед покупкой жилой недвижимости?

Для желающих купить квартиру Киев Троещина предоставит немалый выбор жилья как на вторичном, так и на первичном рынке. В процессе осмотра мы чаще всего обращаем внимание на такие моменты:

состояние дома;

возможности парковки;

чистота подъезда и работоспособность лифтов, если они предусмотрены;

целостность коммуникаций в подъезде и квартире;

наличие отделки, мебели и сантехники.

Это основополагающие факторы, которые напрямую влияют на оценку недвижимости, а также определение ее стоимости. Однако есть вещи, которые могут стать весомым бонусом и подтолкнуть к покупке недвижимости.

7 вещей, которые необходимы в квартире

Вот несколько устройств и предметов, которые сделают вашу жизнь гораздо комфортнее:

датчик влажности – наличие датчика, подключенного к вытяжному вентилятору, позволит избежать сырости в ванной комнате;

кладовая – очень полезная «комната», которая станет возможностью сэкономить на покупке встраиваемого шкафа;

безопасные розетки – конечно, их можно установить и самостоятельно, однако не все хотят заниматься ремонтом после покупки квартиры;

оконные фильтры – отличное устройство, обеспечивающее регулярный и безопасный приток воздуха как летом, так и зимой;

диммер – с регулируемым выключателем вы забудете, что такое слишком яркий или тусклый свет в комнате;

датчик движения в прихожей – при входе в квартиру вам не придется искать выключатель на ощупь;

датчики утечки воды – они устанавливаются под водозаборными точками и предупреждают об утечке жидкости, позволяя избежать аварии.

Согласитесь, наличие таких вещей значительно упростит жизнь, а их наличие в квартире на продажу станет хорошим стимулом для ее покупки.