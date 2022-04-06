Митрополит УПЦ рассказал, почему важно молиться за умерших

Душа бессмертна и молитва за близкого человека не усугубляет горе, а помогает лучше почувствовать связь с Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Пока человек жив, он способен каяться в грехах и творить добро. Но после смерти эта возможность исчезает, остаётся лишь надежда на молитву живых и милость Божью. Именно надежда на милость Божью помогает живым молиться с такой невероятной силой и искренностью, что удаётся изменить участь человека на Страшном суде. В такие дни как никогда человек начинает верить, что у Бога все живы», - сказал митрополит Лука.

Владыка напомнил, что душа бессмертна и молитва за близкого человека не усугубляет горе, а помогает лучше почувствовать связь с Богом.

«Каждый человек – от Бога и уходит он к Богу. Но каким будет этот уход? Какими предстанем пред Господом? Каждый человек призван носить в себе образ Божий, призван стремиться к святости. Для этого рождаемся для жизни вечной в таинстве Крещения, а в Миропомазании получаем благодать Божью. Таким образом, Господь берёт нас в Свой удел, принимает в Своё достояние. Благодаря своему участию в личной Пятидесятнице человек приобретает способность приносить плоды Святого Духа. Становится способным умножать в себе христианские добродетели, главной из которых является любовь. Без любви не будет ни сил, ни желания вести духовную борьбу со своими страстями. Человек не сможет жить по заповедям Божьим, сообразовывая свою жизнь со Христом. Не сможет стать святым, потому что будет лишен благодатных действий, преображающих человеческое естество», - пояснил архиерей.

Митрополит Лука отметил, что святость – это ощутимое пребывание Божественной благодати в человеке. «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, – это те плоды Духа, которые отличают настоящего христианина от ненастоящего. И именно по этим плодам Господь узнает нас», - добавил он.

«Молимся и верим, что благодаря нашей молитве их участь не будет страшной. Верим и надеемся, что Господь простит все их прегрешения и по безграничной милости Своей дарует их душам Царствие Небесное», - заключил иерарх УПЦ.