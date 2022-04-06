Архиепископ УПЦ считает, что благодаря испытаниям Церковь становится сильнее

Нужно молиться за врагов Церкви, потому что благодаря им Украинская Православная Церковь становится сплоченнее.

Как сообщает Центр информации УПЦ на Ютуб-канал Александрийской епархии, об этом сказал Архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп (Гончаренко).

Архиерей напомнил, что сейчас, когда на Украинской земле идет война, Церковь делает все и для фронта, и для решения гуманитарных вопросов, связанных с беженцами и тяжелым положением соотечественников. «Мы молимся за наших воинов и сочувствуем всем тем, кто сегодня страдает», – заявил архиепископ Боголеп.

«Но мы хотели бы, чтобы все видели наше единство, которое сегодня так нужно всей нашей стране. К сожалению, сегодня много тех, кто хочет нас разъединить, кто хочет посеять вражду и разлад. Мы слышим разные нарекания на Церковь. Мы видим, что Церковь хотят дискредитировать, обидеть, унизить. Но мы, как христиане, помним слова Господа, Который сказал, чтобы мы любили даже тех, кто нас проклинает», – отметил владыка.

Обращаясь ко всем тем, кто проявляет вражду к Украинской Православной Церкви, архиепископ Боголеп сказал: «Те, кто не очень нас любит, – знайте, что мы любим вас. Я хочу сказать всем тем, кто сегодня враждует с нашей Церковью: мы благодарны вам, потому что благодаря вам мы объединяемся и становимся сильнее. Пусть милосердный Господь сохранит Украину, сохранит наш народ и даст всем нам мир и покой».