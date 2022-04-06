В Одессе УПЦ ежедневно готовит обеды для беженцев и нуждающихся

В Одесской области священники Украинской Православной Церкви и волонтеры ежедневно кормят горячими обедами более тысячи человек и снабжают хозтоварами местную тероборону.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, помощь получают переселенцы военнослужащие ВСУ и территориальная оборона, пациенты больниц и госпиталей, подопечные социальных учреждений и все, кто оказался в сложной жизненной ситуации. «Ежедневно благодаря духовенству и прихожанам одесских храмов более тысячи человек получают горячие обеды. Сегодня, как и всегда по вторникам, только на железнодорожном вокзале питанием были обеспечены около 700 человек, многие из которых прибыли из Николаева», - поделились в епархии.

В Белгород-Днестровске УПЦ передала городской больнице, роддому и детскому отделению 6 подогревателей и стерилизаторов для смесей и детского питания, средства на которые были перечислены итальянскими благотворителями. Верующие храма святого великомученика Иоанна Нового Сочавского раздали жителям города почти 400 булок хлеба и 170 кг продуктов, адресно доставили 90 горячих обедов. Духовенство Измаильского благочиния продолжает оказывать помощь территориальной обороне предметами хозяйственного назначения, а также принимают беженцев.

«Добро, милосердие и деятельная поддержка других людей - это то, что спасает нас сейчас от гнева, озлобления и отчаяния. Приумножая тепло и добро, мы сохраняем мир хотя бы своих сердцах», - призвали в Одесской епархии.