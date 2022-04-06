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Румынская Церковь передала украинцам 35 тонн гуманитарной помощи

06.04.2022 / 15:15
Румынская Церковь передала украинцам 35 тонн гуманитарной помощи
Источник: Центр информации УПЦ
В разгрузке гуманитарной помощи участвовали духовенство и верующие Украинской Православной Церкви

В Черновицко-Буковинскую епархию Украинской Православной Церкви прибыл 7-й гуманитарный груз от Румынской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, груз общим весом 35 тонн передадут вынужденным переселенцам и военнослужащим.

«Грузовики прибыли в епархиальный гуманитарный центр, из которого священники будут отправлять гуманитарную помощь в регионы Украины, где есть потребность в продуктах питания, медицинских препаратах и средствах гигиены», - отметили в епархиальной пресс-службе.

В разгрузке гуманитарной помощи участвовали духовенство и верующие Украинской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, Румынская Православная Церковь за период войны помогла пострадавшим от военных действий в Украине гуманитарной помощью на сумму более 26 миллионов лей (5,2 миллионов евро).

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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