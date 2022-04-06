На Сумщине священники УПЦ передали помощь украинским военным и пострадавшим жителям сел

В Сумской области духовенство Украинской Православной Церкви передали помощь для жителей сел, которые подверглись авиационным бомбардировкам и терробороне.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, протоиерей Александр Петренко посетил села Битица, Пушкаревка и Зеленый Гай.

Жители этих населенных пунктов, чье жилье и имущество пострадало от авианалетов, получили продукты питания, предметы личной гигиены и средства бытовой химии, другие предметы и средства первой необходимости.

Ранее гуманитарную помощь также передали медицинскому центру, многодетным семьям, и подразделению теробороны Сум. Защитникам передали спальные мешки и комплекты термобелья.

Как сообщалось ранее, в Одесской области священники Украинской Православной Церкви и волонтеры ежедневно кормят горячими обедами более тысячи человек и снабжают хозтоварами местную тероборону.