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На Сумщине священники УПЦ передали помощь украинским военным и пострадавшим жителям сел

06.04.2022 / 15:30
На Сумщине священники УПЦ передали помощь украинским военным и пострадавшим жителям сел
Источник: Центр информации УПЦ
Жители этих населенных пунктов, чье жилье и имущество пострадало от авианалетов, получили продукты питания, предметы личной гигиены и средства бытовой химии, другие предметы и средства первой необходимости

В Сумской области духовенство Украинской Православной Церкви передали помощь для жителей сел, которые подверглись авиационным бомбардировкам и терробороне.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, протоиерей Александр Петренко посетил села Битица, Пушкаревка и Зеленый Гай.

Жители этих населенных пунктов, чье жилье и имущество пострадало от авианалетов, получили продукты  питания, предметы личной гигиены и средства бытовой химии, другие предметы и средства первой необходимости.

Ранее гуманитарную помощь также передали медицинскому центру, многодетным семьям, и подразделению теробороны Сум. Защитникам передали спальные мешки и комплекты термобелья.

Как сообщалось ранее, в Одесской области священники Украинской Православной Церкви и волонтеры ежедневно кормят горячими обедами более тысячи человек и снабжают хозтоварами местную тероборону.

 

Источник: Inpress.ua
упц
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