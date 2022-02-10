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Священник УПЦ рассказал, как молиться за неверующих и некрещенных

10.02.2022 / 16:35
Священник УПЦ рассказал, как молиться за неверующих и некрещенных
Источник: Центр информации УПЦ
Общая молитва за таких людей в храме не уделяется, но в тоже время не запрещаются личные молитвы за этого человека

Общая молитва в храме за неверующих, которые не были крещены или инославных - не происходит, но в тоже время не запрещаются личные молитвы за таких умерших.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«Бытует не очень правильное мнение, что православная молитва уделяется только православным. Скорее нужно сказать, что участие в Таинствах Православной Церкви могут принимать только православные. Причащаться, исповедоваться, венчаться, собороваться в православном храме могут только крещёные в Православной Церкви», - объяснил отец Сергий.

Священник отметил, что Православная Церковь имеет много молитвословий, в которых могут участвовать некрещеные люди.

«Потому что степень воцерковления, тем более в постатеистический период, это очень сложная тема и нельзя провести чёткой грани, кто более или менее воцерковлен», - добавил он.

Протоиерей Сергий напомнил слова Блаженного Августина, что «хорошо с человеком говорить о Боге, но ещё лучше, с Богом говорить о человеке».

«Поэтому наши молитвы в храме могут охватывать даже тех, кто не пришел в храм, особенно - живых, которые могут исправить свою жизнь. Если же говорим о церковной молитве за неверующих, которые не были крещены или инославных, которые не принадлежали к Православной Церкви, то общая молитва за таких людей в храме не уделяется, но в тоже время не запрещаются личные молитвы за этого человека», - подчеркнул настоятель Свято-Воскресенского храма.

В Центре информации УПЦ также отметили, что в Православной Церкви нельзя заказать панихиду об умершем некрещеном родственнике. Но существует древняя традиция: в память об умершем человеке - вне зависимости от его вероисповедания - раздавать милостыню. Это приносит пользу душе умершего.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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