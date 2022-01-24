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На Виннитчине священники УПЦ передали помощь реабилитационному центру и детям с инвалидностью

24.01.2022 / 12:20
На Виннитчине священники УПЦ передали помощь реабилитационному центру и детям с инвалидностью
Источник: Центр информации УПЦ
Подопечным центра рассказали о Рождестве Христовом и о духовном смысле рождественских песнопений и колядок

На Виннитчине священники Украинской Православной Церкви передали благотворительную помощь реабилитационному центру для людей с инвалидностью «Гармония».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, священники поздравили подопечных центра с праздниками и спели колядки.

Подопечным центра рассказали о Рождестве Христовом и о духовном смысле рождественских песнопений и колядок.

«О празднике Крещения Господня рассказал руководитель молодежной школы храма святителя Луки Крымского Винницы иерей Андрей Кучер. Представители молодежки также заколядовали для молодежи центра, после чего последовало совместное чаепитие и общение», - поделились в епархии.

В Жмеринке священник Богдан Тереховский с супругой посетили детей с особыми потребностями.

Священник посетил 12 семей, всем вручил благотворительную помощь и сладости.

Средства для помощи детям собрали частично на ярмарке святого Николая, а также часть пожертвовал протоирей Олег Волкотруб.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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