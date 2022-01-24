Архиерейский Собор РПЦ решит, как будут храниться царские останки

Русская Православная Церковь может признать подлинность «екатеринбургских останков», которые эксперты считают принадлежащими семье царственных мучеников Романовых, на своем ближайшем Архиерейском Соборе в мае 2022 года.

Глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) во время передачи «Церковь и мир» сказал, что в случае признания подлинности екатеринбургских останков Собор РПЦ решит, будут ли они выставлены для почитания верующими, сообщает «Интерфакс-религия».

Он отметил, что не видит причин, которые могут помешать признанию подлинности останков императора Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками в Екатеринбурге в 1918 году.

«На мой взгляд, ничего сегодня не мешает признанию подлинности «екатеринбургских останков», но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное решение Церкви», – сказал митрополит Иларион.

По словам архиерея, соборное признание нужно для того, чтобы впоследствии воздавать останкам должное поклонение, а также решить их дальнейшую судьбу.

«Есть ситуации, когда мощи находятся в открытом доступе, и люди могут прикладываться к мощам, а есть ситуации, когда мощи сохраняются под спудом. Вот все эти решения надо будет принять на предстоящем Архиерейском Соборе», – сказал митрополит Иларион.