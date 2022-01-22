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На Черниговщине горел храм УПЦ - предварительная версия поджог

22.01.2022 / 15:10
На Черниговщине горел храм УПЦ - предварительная версия поджог
Источник: Центр информации УПЦ
Огнем уничтожено имущество, повреждены пол и стены храма

На Черниговщине в городе Сновск горел Свято-Николаевский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cn.dsns.gov.ua, причиной возникновения пожара мог стать поджог.

Пожар в храме возник ночью 22 января. По вызову на место происшествия оперативно прибыли спасатели – к этому времени в здании церкви происходило горение и плотное задымление.

«По предварительным данным, вероятной причиной пожара стал поджог. На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области», – сказано в сообщении.

Огнем уничтожено имущество, повреждены пол и стены храма.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье в селе Старая Стужица сгорел древний деревянный храм УПЦ в честь святителя Николая Чудотворца.

Источник: Inpress.ua
черниговская область, УПЦ, пожар храма
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